الأرصاد: ننتظر حتى شهر ديسمبر لارتداء الملابس الشتوية

أوصت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة ارتداء الملابس الخريفية تلك الأيام، خاصة في ساعات الليل أو الصباح المبكر، مؤكدة أن يحرص الشخص على اصطحاب «جاكيت» معه تحسبا لأي طارئ: موضحة أن ننتظر حتى بداية شهر ديسمبر لارتداء الملابس الشتوية.

شاكر: الأمطار على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء متفاوته الشدة

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبالنسبة لحالة عدم الاستقرار في الطقس التي شهدتها البلاد أمس وأول أمس وأثرت على مناطق من جنوب البلاد كمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، فشهدت أمطار متفاوته الشده منها ما كان أمطارًا رعديه، الأمر الذي أدى إلى تساقط السيول على بعض الطرق والمناطق المتفرقة من أنحاء البلاد.

شاكر: حالة عدم الاستقرار في الطقس ستخف حدتها اليوم

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار في الطقس ستخف حدتها اليوم، كما ستقل شده الأمطار لتتحول لأمطار خفيفة على جنوب البلاد كأبي سيمبل وأسوان، وعددًا من المناطق الأخرى بالسواحل الغربية كمرسي مطروح والسلوم.

وأكدت أنه بالنسبة لسلاسل جبال البحر الأحمر خاصة حلايب وشلاتين، فمازال هناك فرص لتساقط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، وبعض المناطق الأخرى من جنوب سيناء، مشيرة لا يوجد أي مشاكل، وسوف تنتهي تمامًا حالة عدم الاستقرار غدا، كما ستنتهي فرص تساقط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت «أنه بالنسبة لتساقط الثلوج على أسوان كانت ظاهرة ملفته لأن أسوان مش معتاد يسقط عليها أمطار، فلما تسقط أمطار وثلوج فهي ظاهرة غير معتاده عليها، وده بسبب التغيرات المناخية اللي تؤكد أن الظواهر الجوية باتت حادة وعنيفة وتسمي بنوبات الطقس الجامحة».