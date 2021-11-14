حنين حسام تنكر الاتهامات الموجهة لها في قضية الاتجار بالبشر: «محصلش»

أنكرت حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك» الاتهامات الموجهة لها بقضية الاتجار بالبشر، في أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمتها بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامها بقضية الاتجار في البشر قائلًة: «محصلش».

حنين حسام لوالدتها: اتكملي.. صوتك وحشني

وظهرت حنين حسام داخل جلسة محاكمتها مرتدية عباءة بيضاء وحجاب، وظهرت بوزن زائد، كما دخلت في نوبة بكاء بمجرد مشاهدتها والدتها مرددة: «اتكلمي يا ماما.. صوتك وحشني».

ضبط حنين حسام خلال اختبائها داخل شقة في بنها

وتمكن رجال الشرطة من ضبط حنين حسام في أثناء اختباءها داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بنها التابعة لمحافظة القليوبية بعد صدور حكم بالسجن 10 سنوات بقضية الاتجار بالبشر، وعقب اقتيادها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمّ تحديد جلسة اليوم لها للمحاكمة، كما تمّ اقتيادها إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيداعها مع مودة الأدهم المتهمة بنفس القضية والصادر ضدها حكم بالسجن 6 سنوات.

الاتهامات التي وجهتها النيابة لحنين حسام

أما عن الاتهامات التي وجهتها جهات التحقيق إلى حنين حسام، فهي: إنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة لارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر باستخدام فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ بهدف الحصول من ورائهن على منافع مادية استغلالًا لحاجة المجنى عليهم للمال ووعدها لهن بإعطائهن مبالغ مالية.

10 سنوات سجن

وفى وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام بالسجن 10 سنوات لاتهامها بالاتجار في البشر، لاستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.