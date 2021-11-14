حنين حسام بـ«وزن زائد» من وراء قفص الاتهام: عاوزة اسمع صوتك يا أمي

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، جلسة محاكمة حنين حسام فتاة الـ «تيك توك»، وذلك بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر.

نوبة من البكاء

وقبل بدء الجلسة دخلت حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك» في نوبة من البكاء، ووجهت حديثها لوالدتها، قائلة لها: «عايز اسمع صوتك يا أمي أتكلمى»، كما ظهرت مرتدية عباءة بيضاء وطرحة على الرأس، كما ظهرت أيضًا بوزن زائد.

ضبط حنين حسام

وتمكن رجال الشرطة من ضبط حنين حسام أثناء اختبائها داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بنها التابعة لمحافظة القليوبية أثناء هروبها بعد صدور حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، وجرى اقتيادها إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في قضية الاتجار في البشر.

جرى إيداع حنين حسام سجن القناطر، بصحبة مودة الأدهم المتهمة هي الأخرى في نفس القضية، وصادر ضدها حكم بالسجن لمدة 6 سنوات حضوريًا.

التحريض على الفسق مقابل الأموال

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر؛ لاستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهن على الفسق مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.