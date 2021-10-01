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نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر خلال شهر أكتوبر

كتب:

الوطن
07:13 م | الجمعة 01 أكتوبر 2021
وزير الزراعة

وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

التوصيات الفنية لمحصول قصب السكر

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

• الاستمرار في النصح والإرشاد بعدم تطويش القصب أو توريقه لخطورة ذلك على السكر والمحصول.

• الانتهاء من زراعة مرتب الغرس الخريفي (15 أكتوبر) حتى يمكن ضمان الحصول على معدلات مرتفعة منه عند الزراعة في المواعيد المناسبة.

مرتب الغرس الخريفي

• البدء في زراعة المحاصيل البقولية الشتوية المحملة على مرتب الغرس الخريفي ويفضل أن تكون من الفول أو الترمس أو البصل والطماطم والخيار وخلافة وزراعة المحاصيل النجيلية كالقمح والشعير نقرا على الريشة البطالة.

• إحكام الري ويجب ألا تكون وقت هبوب الرياح لتفادى رقاد المحصول.

• تربيط مساحات القصب المحتمل رقادها وخاصة المساحات قوية النمو والمنزرعة فى الأرض الخفيفة (الصفراء).

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