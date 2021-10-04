إرشادات مهمة لمزارعي قصب السكر والأرز خلال شهر أكتوبر

تقدم وزار الزراعة واستصلاح الأراضي العديد من الإرشادات المهمة للمزارعين، خلال شهر أكتوبر، لبعض المحاصيل، ومن بين الأرز وقصب السكر، نستعرضها في التقرير التالي.

ارشادات هامة لمزارعي قصب السكر

أكدت وزارة الزراعة ضرورة الاستمرار في النصح والإرشاد بعدم تطويش القصب أو توريقه لخطورة ذلك على السكر والمحصول، كذلك الانتهاء من زراعة مرتب الغرس الخريفي في 15 أكتوبر، حتى يمكن ضمان الحصول على معدلات مرتفعة منه عند الزراعة في المواعيد المناسبة.

وشددت الوزارة على ضرورة البدء في زراعة المحاصيل البقولية الشتوية المحملة على مرتب الغرس الخريفي، ويفضل أن تكون من الفول أو الترمس أو البصل والطماطم والخيار وخلافة، وزراعة المحاصيل النجيلية كالقمح والشعير نقرا على الريشة البطالة، وإحكام الري ويجب ألا تكون وقت هبوب الرياح لتفادى رقاد المحصول، مع تربيط مساحات القصب المحتمل رقادها، خاصة المساحات قوية النمو والمنزرعة فى الأرض الخفيفة.

إرشادات هامة لمحصول الارز

ولفتت وزارة الزراعة، إلى ضرورة الاستمرار في عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بنفس التوصيات السابقة؛ حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب.

أشارت إلى أن الأرز من المحاصيل الغذائية والتصديرية الهامة في جمهورية مصر العربية، ورفع إنتاجية الفدان من هذا المحصول الحيوى واجب قومي.

ونوهت وزارة الزراعة، إلى أن زيادة المحصول ولو بضعة كيلوجرامات يعود على الفرد والوطن العزيز بالرخاء، مناشدة مزارعي الزراعة المبكرة خلال النصف الأول من شهر مايو، تنفيذ توصيات الحملة القومية لمحصول الأرز للوصول إلى أعلى إنتاجية، والتي من أهمها زراعة الأصناف المبكرة عالية المحصول، واتباع التوصيات الفنية لكل صنف، والتعاون مع مرشدي الأرز ولجان الإشراف العلمي، في متابعة المحصول قش الأرز، الأمر الذي يزيد من دخل المواطن.