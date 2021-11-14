تأجيل محاكمة حنين حسام في قضية «الإتجار بالبشر» لجلسة 20 ديسمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، محاكمة حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك»، بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات بقضية الاتجار في البشر، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

حنين حسام تدخل في نوبة بكاء

وخلال جلسة محاكمة حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك» ظهرت حنين حسام مرتدية عباءة بيضاء اللون وحجاب وبوزن زائد، كما دخلت في نوبة بكاء بمجرد مشاهدتها والدتها مرددة: «اتكلمي يا ماما.. صوتك وحشني».

سجن حنين حسام 10 سنوات سجن

وفي جلسة سابقة أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بسجن حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك»، 10 سنوات؛ لاتهامها بالاتجار في البشر، وعقب ذلك اختبأت حنين حسام داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وتمكنت مأمورية أمنية بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بالقليوبية، من ضبطها أثناء اختبائها داخل الشقة، كما تم اقتيادها إلى النيابة العامة؛ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استغلال القاصرات من أجل المال

ووجهت النيابة لـ حنين حسام، تهمة إنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة؛ لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر باستخدام فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ بهدف الحصول من ورائهن على منافع مادية؛ استغلالًا لحاجة المجني عليهن للمال ووعدها لهن بإعطائهن مبالغ مالية.