التموين: صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر لـ 65% من المستحقين حتى الآن

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع والمقررات التموينية بمرور منتصف شهر نوفمبر الجاري، حيث بلغت نسبة الصرف حتى الآن، ما يقرب من 65% من إجمالي المواطنين حاملي البطاقات التموينية والذين يحق لهم صرف التموين الشهري المخصص من الحكومة للمواطنين المقيدين على منظومة دعم التموين والبلاغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدا على 23 مليون بطاقة تموينية.

وفرة في السلع التموينية بمخازن الجملة ومنافذ الصرف

ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من أول شهر نوفمبر، مع بدء صرف التموين الشهري، آلاف الأطنان من السلع الغذائية الأساسية بمخازن الجملة التابعة، حيث شهدت منافذ صرف السلع التموينية وفرة في سلع «الأرز والزيت والسكر والمكرونة»، فضلا عن توفير باقي السلع الأخرى التي توفرها الوزارة بأسعار مدعمة ومخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وتتيح وزارة التموين، الفرصة أمام المواطنين في صرف التموين الشهري من خلال 38 ألف منفذ بدال تمويني، و6300 منفذ مشروع جمعيتي، حيث تتيح هذه المنافذ صرف التموين من خلال محافظة إصدار البطاقة التموينية التابعة للمنفذ.

فيما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضا، إضافة إلى صرف التموين في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، الفرصة أمام أي مواطن يرغب في شراء ما يحتاجه من سلع غذائية أو غير غذائية دون حملة البطاقة التموينية، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20%.

توقيت صرف التموين الشهري

ويستمر توقيت صرف التموين في مصر، طوال 30 يوما كاملة متاحة أمام المواطنين في صرف المقررات والحصص التموينية المخصصة لكل بطاقة، حيث يبدأ صرف التموين منذ بداية كل شهر ويظل الصرف مفتوح حتى نهاية الشهر نفسه، فيما يصرف الخبز يوميا أيضا بالبطاقة التموينية من المخابز البلدية التابعة لوزارة التموين بواقع 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد على البطاقة.