أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر.. لتر الزيت بـ25 جنيها

قبل أيام قليلة من بداية كل شهر، تعلن وزارة التموين أسعار السلع التموينية للشهر الجديد، والتي لم تسجل تغييرا بخلاف الزيت، حيث أكد وزير التموين علي المصيلحي ارتفاعه في شهر نوفمبر المقبل.

وقال «المصيلحي»، خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان وزارة التموين، أن 40% من حجم استحواذ الوزارة على إنتاج الزيت الخليط و60% لصالح القطاع الخاص، ونظرا للزيادة العالمية في سعر المواد الخام اضطرننا لتحريك السعر حتى لا يتضرر أصحاب القطاع الخاص، لذا سيرتفع سعر زجاجه الزيت من بداية نوفمبر المقبل إلى 25 جنيها للتر، و20 جنيها للزجاجة 800 جرام.

أسعار السلع التموينية

وفيما يلي استعراض بأسعار السلع التموينية:

1- سعر لتر الزيت 25 جنيها، وبالنسبة لـ800 جرام 25 جنيها.

2- يصل سعر الدقيق إلى 7.50 جنيه.

3- سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

4- الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

5- العدس المجروش 500 جم 8 جنيهات.

6- فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

7- مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

8- شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

9- صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

10- جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

11- جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

12- مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

13- مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

14- صابون غسيل 2.25 جنيه.

15- صابون تواليت 5.50 جنيه.

16- لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

17- زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

18- زيت خليط 800 مللي 17 جنيهًا.

19- زيت خليط 1 كجم 21 جنيهًا.

20- مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه، بدلا من 8 جنيهات.

21- مكرونة 500 جم 4.25 جنيه، بدلا من 4 جنيهات.

22- دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه، بدلا من 7 جنيهات.

23- علبة كبريت جنيه واحد.

24- كيس ملح جنيه واحد.

25- بار حلاوة طحينية جنيهان.

26. ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

27- كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

28- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

29- كمامة قماشية 3 جنيهات.

30- كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.