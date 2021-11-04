حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية الجديدة في نوفمبر 2021، التي ألزمت بها منافذ صرف السلع التموينية من صرف مقررات تموين شهر نوفمبر للمواطنين، والذي بدأ صرفه في اليوم الأول من الشهر الجاري.

صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر

وشملت أسعار السلع التموينية الجديدة في نوفمبر 2021، قائمة لسعر 28 سلعة مدعمة توفرها وزارة التموين للمواطنين على مستوى المحافظات، والتي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا لمخازن الجملة، من خلال منافذ الصرف بالسلع التي يحتاجها المواطنين.

قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة في نوفمبر

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية جنيهان.

24. ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

25. كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.