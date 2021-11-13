«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لتوريد 4 آلاف طن زيت محلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم، عن مناقصة محدودة رقم 7 لسنة 2021-2022؛ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد، تسليم، خلال الفترة من 1 إلى 20 يناير 2022.

فض مظاريف المناقصة 16 نوفمبر

وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف، تعقد في الثانية عشرة ظهر 16 نوفمبر الجاري.

شروط مناقصة الزيت

ولفتت إلى أن باقي الشروط والمواصفات؛ طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.