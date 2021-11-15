حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

التفكير الزائد يعد أبرز صفات مولود برج الجوزاء، كما أنه يمتلك شخصية اجتماعية، يحرص دائما على تكوين صداقات وعلاقات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع وأعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

ينصحك المخلصون ويساعدك ذلك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إذ أنه من مواليد 15 يونيو 1992.