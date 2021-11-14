حظك اليوم برج القوس الأحد 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتاز أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق والحماس والحيوية، كما أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم والتعرّف على الثقافات الأخرى، وهم رائعون بأحلامهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

ينصحك الفلك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر ما زال معاكسا والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة، وتجنب الصدام مع المحيطين بك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.