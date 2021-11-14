1.5 مليون شخص زاروا معرض الشارقة الدولي للكتاب من 109 جنسيات

أسدل معرض الشارقة الدولي للكتاب، الستار على فعاليات دورته الـ 40، التي أقيمت خلال الفترة من 3 – 13 نوفمبر الجاري، تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، مستضيفاً 1,692,463 زائراً من 109 جنسيات، على مدار 11 يوماً؛ لمتابعة جديد إصدارات 1632 ناشراً من مختلف أنحاء العالم.

51.9 % من زوار المعرض إناث

وجاء زوار المعرض الذي احتفى هذا العام، بإسبانيا، ضيف شرف دورته الأربعين، بنسبة 51.9% من الإناث، و48.1% من الذكور، تمثلوا في 1.3% من الفئة العمرية الأقل من 15 عاما، و52.2% من الفئة العمرية بين 16 و30 عاما، و35.5% من الفئة العمرية بين 31- 45 عاما، و11.1% من الفئة العمرية الأكثر من 46 عاما، وجاء حضورهم بنسبة 90.2% بتسجيل من أرض المعرض، و9.8% عبر المنصات الرقمية.

20 ألف شخص زاروا المعرض أكثر من 11 مرة

وكشفت إحصائيات المعرض أن أكثر من 20 ألف شخص زاروا المعرض يومياً، وآلاف زاروا المعرض ما بين 3 إلى 7 مرات، وأكد المعرض مركزية دوره في الثقافة العربية والعالمية بعدد جنسيات زواره؛ إذ استقبل زواراً من 109 جنسيات، تصدرتها دولة الإمارات، ومنها: الهند، ومصر، وسوريا، والأردن، وباكستان، والعراق، والفلبين، والمغرب، وتونس، والمغرب، والسودان، والجزائر، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك، والنمسا، وأمريكا، وكندا، وغيرها من الدول.

وجمع المعرض، الذي احتفى بالروائي الكويتي طالب الرفاعي، شخصية العام الثقافية، نجوم الأدب والفن والإعلام من مختلف أنحاء العالم، واستضاف الأديب التنزاني البريطاني الحاصل هذا العام على جائزة نوبل للآداب عبد الرزاق قرنح، في أول مشاركة دولية له، والإعلامي الكوميدي الجنوب إفريقي تريفور نواه، ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً «السعي وراء السعادة» كريس غاردنر، والروائي الفرنسي الجزائري ياسمينة خضرا، والكاتب والمؤثر جاي شيتي، وأميتاف غوش، وتشيتان بهاجات، والمخترعة الصغيرة جيتانجالي راو.

كما جمع المعرض أبرز نجوم الأدب العربي والإماراتي، واستضاف الروائية ميسون صقر القاسمي، والشاعر والروائي سلطان العميمي، والشاعر محمد البريكي، والكاتبة أسماء الزرعوني، والروائية ريم الكمالي، والشاعرة شيخة المطيري، والأديبة أحلام مستغانمي، والفنان والشاعر خالد عبد الرحمن، والشاعر هشام الجخ، والفنان محمد صبحي، والشاعر فيصل العدواني، والكاتبة ومصممة المجوهرات عزة فهمي، والدكتور مدحت العدل، والكاتب والمؤرخ الدكتور علي النملة، والدكتور أحمد عمارة، والروائي جلال برجس، والروائي سعود السنعوسي، والروائي شكري المبخوت، وغيرهم من الكتاب والإعلاميين والمبدعين.

1000 فعالية على مدار 11 يوما

وحوّل المعرض مركز إكسبو الشارقة، على مدار 11 يوماً، إلى فضاء مفتوح للمعرفة والتعليم والإبداع والفن، ونظم أكثر من 1000 فعالية، منها 440 فعالية ثقافية، و355 فعالية مخصصة للطفل، وشهد أكثر من 80 عرضاً فنياً لفرق مسرحية، وعروض أداء من أوروبا وآسيا وإفريقيا، وقدم للمرة الأولى في تاريخه، بالتعاون مع معرض بولونيا الدولي للكتاب «ركن الرسامين»؛ ليوفر للرسامين والمصممين والمخرجين فرصة الاستفادة من ورش عمل وجلسات تعليمية وأخرى متخصصة لعرض الأعمال وتقييمها.

85 كاتباً من 22 دولة

وناقش المعرض بمشاركة 85 كاتباً ومبدعاً من 22 دولة، أحدث الاتجاهات الأدبية على مستوى الرواية، والقصة، والشعر، وتاريخ التجربة المسرحية العربية والعالمية، كما جمع كبار المترجمين والمحررين والمتخصصين في الإنتاج المعرفي لبحث مستقبل الترجمة وأثرها على إحداث نقلات نوعية في حراك صناعة الكتاب في المنطقة والعالم.

قمة المكتبات الوطنية

وشهد المعرض للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 1982، تنظيم قمة المكتبات الوطنية، بمشاركة 50 خبيراً من 20 مكتبة وطنية من أوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط، وأقيمت على مدار يومين، تحت شعار «الحضور، التفاعل، التأثير، والتعاون»، بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية.

كما شهد المعرض، انطلاق فعاليات الدورة الـ 11 من مؤتمر الناشرين، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب هذا العام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 546 ناشراً ووكيلاً أدبياً و35 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.