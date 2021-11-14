أحمد عز يخوض تجربة الأفلام القصيرة بـ«أخويا» مع ساندرا نشأت

يخوض النجم أحمد عز أولى تجاربه مع الأفلام القصيرة بفيلم جديد يحمل اسم «أخويا» مع المخرجة ساندرا نشأت التي تعود للسينما بعد ابتعادها عنها من 9 أعوام بإخراجها فيلم «المصلحة».

وقال مصدر مقرب من «عز» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنان بدأ تصوير مشاهده في الفيلم بمنطقة أبو غالب خارج القاهرة، قبل أيام، حيث تدور أحداث العمل عن ظاهرة التنمر، وفقاً لكلام المصدر.

5 أيام متبقية على الانتهاء من تصوير «كيرة والجن»

وأوضح المصدر أن «عز» عاد إلى القاهرة، قبل أيام، قادماً من المجر، بعد إنهائه تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد «كيرة والجن»، حيث يتبقى له 5 أيام للانتهاء من تصويره بالكامل، منهم 3 أيام بمحافظة الأقصر ويومين في القاهرة.

ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، هدي المفتي، أحمد عبد الله محمود، علي قاسم وكوكبة من النجوم، مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فيلم «العارف» آخر أعمال أحمد عز في السينما

وكانت آخر أفلام أحمد عز فيلم «العارف» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، الذي تخطت إيراداته حاجز الـ 60 مليون مشاهدة، حيث تدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، وجري تصويره في مصر وعدد من البلدان الأوروبية، ومن المقرر رفعه من السينمات، الأربعاء المقبل، استعداداً لعرضه عبر منصة «شاهد» بدءاً من الخميس المقبل.

ويشارك في بطولة فيلم «العارف» أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.