الغموض يسيطر على الإعلان الدعائي الأول لفيلم «الجريمة».. بطولة أحمد عز

طرحت الجهة المنتجة لفيلم «الجريمة» الإعلان الدعائي الأول للفيلم، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال العام المقبل.

وغلب على الإعلان طابع الإثارة والغموض، حيث ظهر بطل الفيلم أحمد عز، بـ«لوك» مختلف، وهو يلقي بفتاة في البحر، وذلك من دون توضيح ماهيتها أو سبب إقدامه على هذا التصرف.

تفاصيل فيلم «الجريمة»

وكان عز، قد انتهى من تصوير مشاهد فيلم «الجريمة»، الذي يدور في إطار الدراما النفسية، وتدور أحداثه في حقبة السبعينيات، ويشارك في بطولته كل من منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، حجاج عبد العظيم وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحمد عز وفيلم «كيرة والجن»

وفي سياق مختلف، قارب عز على الانتهاء من تصوير دوره في فيلم «كيرة والجن»، وذلك بعد انتهائه من تصوير المشاهد الخارجية في دولتي المجر وكرواتيا، خلال الأيام الماضية.

وتدور أحداث الفيلم، خلال فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، إذ يرصد بطولات المصريين خلال هذه الحقبة الزمنية، ويشارك في البطولة كل من كريم عبد العزيز، سيد رجب، أحمد مالك، هند صبري، هدي المفتي، عارفة عبد الرسول، حجاج عبد العظيم وكوكبة من النجوم، والفيلم مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وكان أحمد عز، تصدر إيرادات السينما المصرية في موسم الصيف بإيرادات تخطت حاجز الـ60 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم بجوار عز، كل من أحمد فهمي وكارمن بصيبص ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وغيرهم من الفنانين. والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، الذي سبق وتعاون مع عز في مسلسل «هجمة مرتدة».