والدة حنين حسام: حساب ابنتي في البنك 217 جنيها

أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك»، بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات بقضية الاتجار في البشر، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

والتقت عدسة «الوطن» مع والدة حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ «فتاة التيك توك»، من خلال بث مباشر، عقب قرار المحكمة بتأجيل القضية.

والدة حنين حسام

وقالت والدة حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ «فتاة التيك توك»، المتهمة بقضية الاتجار في البشر»: «أنا لو عارفة أنها مدانة مكنتش حضرت معاها، وبلتمس البراءة والرحمة لها، لأن كده مستقبلها هيضيع حرام».

وأضافت والدة حنين حسام: «احنا فوجئنا بالواقعة، بقالها سنتين بتعمل الفيديوهات، وحسابها البنكي 217 جنيها وليس أكثر من ذلك والباقي مصاريف الجامعة».

بكاء حنين حسام

وظهرت حنين حسام خلال جلسة محاكمتها مرتدية عباءة بيضاء اللون وحجاب وبوزن زائد، كما دخلت في نوبة بكاء بمجرد مشاهدتها والدتها مرددة: «اتكلمي يا ماما.. صوتك وحشني».

ضبط حنين حسام

واختبأت حنين حسام داخل شققة سكنية بمنطقة بنها التابعة لمحافظة القليوبية عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بحبسها 10 سنوات؛ لاتهامها بالاتجار في البشر، وتمكنت مأمورية أمنية من ضبطها وعرضها على النيابة العامة التي حددت لها جلسة اليوم، وتم إيداعها سجن النساء بالقناطر.