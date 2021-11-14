تساقط أمطار متوسطة على مدن وقرى شمال سيناء ومجالس المدن تستعد

شهدت عدد من قرى ومن محافظة شمال سيناء، تساقط أمطار فجر اليوم بين خفيفة ومتوسطة على غالبية المناطق، حيث شهدت سماء المحافظة تكاثف الغيوم بشكل كبير منذ عصر أمس، فيما هبت بعد منتصف الليل رياح باردة على المناطق الصحراوية والساحلية، والتى بدورها أدت إلى ارتفاع أمواج البحر، وتساقطت بعدها الآمطار بشكل متوسط على المنطقة الساحلية، وبشكل خفيف على المناطق الصحراوية بوسط المحافظة.

وأكد شهود عيان من مدينة العريش أن الآمطار تساقطت على جميع أنحاء المدينة، وشوهدت بجميع الشوارع، فيما أنها لم تكن قوية ولم تتكون برك مياه بالشوارع أو الأحياء.

وأضاف أهالي الشيخ زويد أن أمطارا خفيفة سقطت على المدينة، مؤكدين أن هناك غيوما كثيفة بسماء المنطقة وتوقعات بسقوط أمطار جديدة خلال الساعات القليلة القادمة بشكل غزير.

من جانبها أكدت العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء فى بيان، أن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ، قد أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الآحوال المناخية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والآحياء بمتابعة جميع التطورات أولا بأول بمدن وقرى شمال ووسط سيناء ومتابعة الآحوال المناخية ووضع الترتيبات الملائمة على جميع الاحتمالات، مطالبا رؤساء المدن والأحياء تطبيق جميع التصورات التى تمت دراستها خلال الاجتماع التنفيذى بمبنى المحافظة بمشاركة نائب المحافظ ورؤساء المديريات ومجالس المدن والأحياء.

المحافظ يطالب بعدم لمس أعمدة الكهرباء

وطالب المحافظ فى بيان سابق له الآهالى بعد لمس أعمدة الكهرباء أو الآقتراب منها حال تساقط الآمطار، وشدد على أصحاب السيارات عدم الوقوف أسفل اللافتات الكبيرة بالطرق السريعة وقت نزول المطر أو هبوب الرياح الشديدة، مطالبا شرطة المرور التدخل السريع لآيجاد طرق بديلة حال أنسداد الشوارع أو الطريق الدولى من الرياح الشديدة المحملة بألاتربة أو من رواكد المياهن وخصوصا على طريق العريش القنطرة مرورا بمدينة بئر العبد وبالوظة.

مجلس مدينة العريش يستعد لمواجهة الأمطار

ومن ناحيته أكد مجلس مدينة العريش فى بيان سابق له، أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات لمواجهة الآمطار من خلال تنظيف وتسليك مجرى الوادى، وأيضا تسليك بيارات الصرف الصحى وتصريف الأمطار فى 5 مناطق بوسط العريش وشارع البريد ونقابة المهندسين والمطافى القديمة وشارع البحر بما فيه منطقة الآيوبى.

وقال العميد ماجد محمد أحمد بأنه عقد اجتماعا مع شركة المياه والصرف الصحى، لوضع التصورات المطلوبة لصرف المياه الراكدة بنهر الطريق وشفطها بمعدات الشركة حال تكاثرت بنهر الطريق.

والتقطت «الوطن»، صورا أولية لشوارع مدينة العريش فجر اليوم، وقت تساقط الآمطار الخفيفة على المدينة.

بيارات صرف صحى لتصريف مياه الآمطار

وأكد أيهاب بكير سكرتير رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد فى تصريح سابق له بأنه تم عمل بيارات صرف أمام مجلس المدينة وبطريق الحمايدة، ومنطقة سوق الثلاثاء.