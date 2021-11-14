«آثار الكرنك»: معدلات زيارات السياح لمعابد الأقصر تسير بصورة طبيعية

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام منطقة آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، إن معدلات زيارة السياح الأجانب لمعبد الكرنك وللمناطق الأثرية بـ الأقصر، اليوم، تسير وفقًا لمعدلاتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن العاصفة الترابية التي ضربت الأقصر أمس، لم يكن لها أية تأثيرات سلبية على التدفقات السياحية إلى المعابد والمتاحف الأثرية بمحافظة الأقصر.

الترويج السياحي للأقصر

وأضاف «الصغير»، في تصريحات خاص لـ«الوطن» أن العاصفة الترابية وموجة الطقس السيئ التي ضربت مدن الصعيد خلال اليومين الماضيين لم يكن لها أدنى تأثير على سلامة الآثار الموجودة بالأقصر، خاصة أن عروس الصعيد لم تتعرض لموجة طقس عنيف كالتي شهدتها أسوان.

تأثير العاصفة الترابية على احتفالية الأقصر

وتابع أيضًا أن العاصفة الترابية التي ضربت الأقصر أمس، وبلغت مدتها أكثر من ساعة لم يكن لها أية تأثيرات على الاستعدادات التي تجرى حاليا لاحتفالية الأقصر وافتتاح طريق الكباش، والمقرر لها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كم أكد أن الاحتفالية لن تكون أقل إبهارًا من احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى محضر الحضارة بالفسطاط، والتي جرت إبريل الماضي، موضحًا أن الاحتفالية ستكون فرصة كبيرة للترويج السياحي للأقصر كأحد أهم المدن الأثرية في العالم.

استمرار رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر

ومن جهته، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر سارت اليوم بشكل طبيعي، موضحًا أن كافة المزارات الأثرية والسياحية بالأقصر تستقبل السياح دون وجود أدنى تأثير للعاصفة الترابية التي ضربت الأقصر أمس، منوهًا بأن الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان تعمل حاليا بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر حاليًا جيدة، وتسير بشكل تدريجي، موضحًا أن ذروة الحركة ستكون بداية من منتصف شهر ديسمبر المقبل، وحتى نهاية إجازات منتصف العام الدراسي، والتي تحل خلال شهر فبراير المقبل، موضحًا أن تلك الفترة تشهد تواجد أعداد كبيرة من السياح المصريين.