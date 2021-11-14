غرفة السياحة: حجوزات السياح للأقصر وأسوان مستمرة رغم الطقس السيئ

قال خيرى محمد علي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياح الأجانب عادوا اليوم من جديد لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بأسوان، لافتًا إلى أعداد جيدة من السياح الأجانب زاروا صباح اليوم معبدي أبو سمبل وكوم أمبو بأسوان، كما عاد مطار المحافظة لاستقبال الرحلات من جديد بشكل طبيعي.

عودة الفنادق العائمة للعمل

وأضاف علي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه رغم الطقس السيئ والسيول الغزيرة التى ضربت أسوان أمس الأول وادت إلى انقطاع التيار الكهربائي، فضلًا عن جرف الجبال وامتلاء الشوارع بالمياه، إلا أنه لا توجد أي إلغاءات في زيارات السياح الأجانب إلى أسوان خلال الأسبوع الجاري.

وتابع تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان تعمل حاليًا بشكل طبيعي وجميع السياح يستمتعون بالأجواء الجيدة حاليًا بالصعيد رغم وجود بعض التقلبات الجوية.

استمرار رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر

ومن جهته قال ثروت عجمي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر تعمل اليوم بشكل طبيعي بعد إعادة افتتاح الطريق البري بين الوجهتين.

وأشار عجمي، إلى أن أعداد جيدة من السياح الأجانب تتواجد حاليا بمعابد الكرنك والأقصر، فضلًا عن منطقة البر الغربي وغيرها من المناطق الأثرية بالمحافظة، موضحًا أن الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان تعمل حاليا بشكل طبيعي.

وأضاف عجمي، أنه تم تنظيم اليوم العديد من رحلات البالون الطائر بالأقصر، مؤكدًا عودة درجات الحرارة اليوم إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهر نوفمبر بالصعيد، منوهًا أن الأقصر يتواجد بها حاليا سياح من إسبانيا وفرنسا وأمريكا، فضلًا عن عدد من الجنسيات الأوربية الأخرى.