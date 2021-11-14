المستندات المطلوبة لتسجيل شقتك في الشهر العقاري بعد تعديل القانون

يبحث الكثيرون خلال الفترة الأخيرة عن المستندات المطلوبة لتسجيل الشقق في الشهر العقاري وهو ما يحمي حق صاحب الوحدة ويمنع التلاعب بها أو بيعها لأكثر من شخص.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، المستندات المطلوبة حتى يتمكن المواطنون من تسجيل وحداتهم السكنية في الشهر العقاري، بعد تعديل قانون الشهر العقاري، وتبسيط الإجراءات للمواطنين، وذلك في التقرير التالي:

تعديلات قانون الشهر العقاري

وكان مجلس الوزراء، أعلن خلال جلسته الأسبوع الماضي، عن تعديل قانون الشهر العقاري فيما يخص إجراءات تسجيل الشقق والعقارات وتبسيطها للمواطنين، وذلك لتشجيعهم على إثبات الملكية، وإيجاد بطاقة رقم قومي لكل وحدة سكنية في مصر.

وتضمنت تلك التعديلات التي من المقرر إرسالها إلى مجلس النواب للموافقة عليها، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل العقارات بعد شرائها أو المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات التي تؤول عن طريق ميراث.

المستندات المطلوبة لتسجيل شقتك في الشهر العقاري

وبحسب مشروع القانون، فان تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، سيخضع للمادة 22 من القانون، التي وضعت المستندات الآتية كشرط أساسي لتسجيل الوحدة:

- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته «ويستثني من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها».

- خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

- بيان السند القانوني لطلب التسجيل.

- إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.

المستندات المطلوبة لتسجيل الوحدة إذا كانت «ميراث»

أما في حالة كانت الوحدة تركة أو ميراث، فإضافة للمستندات السابقة يجب توفير المستندات الآتية:

- الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.

- سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر، وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.