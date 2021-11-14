عمر كمال يحتفل بتحقيق كليب «ضيعنا» 3 ملايين مشاهدة

احتفل مؤدي المهرجانات عمر كمال، بتحقيق كليبه الأخير «ضيعنا»، الذي قدمه مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة لـ 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«كمال» يحتفي بوصول «ضيعنا» لـ 3 ملايين مشاهدة

ونشر «كمال» بوستر الكليب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «الحمد لله 3 مليون في 3 أيام لأغنية ضيعنا».

وكان عمر كمال تصدر تريند موقع «يوتيوب» بأغنية «ضيعنا» بعد ساعات قليلة من طرحها، حيث حققت في أول ساعات مشاهدات بلغت 971 ألف مشاهدة، وهي من كلمات وألحان عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي.

وتقول كلمات الأغنية:

شبعانين وعنينا مليانة

مش محتاجين من حد إعانة

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانة

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتى سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس عمر

إحنا ملوك النزاهة واسألوأ علينا

يقولولكوا دولا بشوات المدينة

أبطال الجمهورية

في الكرم والفنتظية

ونزاهة الدنيا ديه

والشياكة فينا

ضيعنا خدعنا

بس أنت ليه ليه دايما تيبعنا

ودعنى وسبنى

وأنا أعمل إيه يا قلبي في اللي خدعني

كيشنا وبقششنا

على غيرنا وروشنا

لا بخلنا يوم على نفسنا

ولا يوم حوشنا

لو فاكر أنت آخر قطعة وجوه قلبي سايب علامة

دنتا فراقك أصلا متعة أحب أقولك بالسلامة

فلوس نطير ناس نطير

الدنيا أصلا مش هتسعنا

غاويين نفرفش مش طالبة نقفش ونرمي هم الدنيا ورانا

ضيعنا فرفشنا.. ودراعنا عيشنا

الفضل يرجع للي فوق واللي أكل عيشنا

كبرها عرضها.. وفي حقه فخمها

العضمة ليها رب يالي بتعظمها

إحنا الدلع علاجنا وخدامين مزاجنا

وجيبنا اللي معالجنا واللي مفخم علينا

مخلناش عملنا كل اللي في خيالنا

وكله بحر مالنا والقرش فيه شقينا

إحنا لينا مش علينا ومحدش كاسر عنينا

ياما كتير في فلوس رمينا رمينا

روقنا على حالنا.. ريحنا يابا بالنا

طيبة قلوبنا مش نافعانا جابت أجلنا

انسونا فرقونا.. ما كفاية حلونا

ضيعنا ياما عليكم كتير وإنتوا تبيعونا