الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد جديدة.. الجمعة المقبل

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد، سواء في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير، أو في مجال استثمارات الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد.

محافظ الوادي الجديد يشيد بقرار منع صناديق التبرعات بالمساجد

من جانبه، أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بقرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية، مؤكدًا أن هذا القرار الجريء يهدف إلى حوكمة التبرعات بالمساجد، وأن محافظة الوادي الجديد كانت من أوائل المحافظات التي بادرت بتطبيق هذا القرار.

تفتتح وزارة الأوقاف (8) مساجد جديدة

وتفتتح وزارة الأوقاف، «8» مساجد جديدة «إحلالًا وتجديدًا»، وذلك يوم الجمعة المقبل؛ ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه «291» مسجدًا، منها «263» مسجدًا جديدًا «إحلالًا وتجديدًا»، و«28» مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف القليوبية

1. السلام – شبرا الخيمة – شبرا غرب.

2. أحمد موسى – برشوم

مديرية أوقاف الغربية

3. الأنوار المحمدية – المحلة ثان

مديرية أوقاف مرسى مطروح

4. التوحيد - الضبعة

مديرية أوقاف المنيا

5. الرحمن – أبو حجر القبلية – بني مزار.

مديرية أوقاف أسيوط

6. المستشفى – مركز ومدينة القوصية.

7. أبو سكر – قرية ديروط الشريف مركز ديروط مديرية أوقاف البحيرة.

8. الإيمان – عزبة اللافي الحدين – كوم حمادة.