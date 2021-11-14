الصحة العالمية: إعطاء جرعة معززة من لقاح كورونا حاليا جريمة بحق الإنسانية 

بدأت العديد من الدول، مناقشات حول آلية إعطاء جرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا في أعقاب زيادة أعداد المصابين بكورونا حول العالم، ولكن رئيس منظمة الصحة العالمية وصف توزيع الجرعات المعززة بأنه فضيحة يجب أن تتوقف الآن، مؤكدًا إن هناك العديد من الدول والبلدان لم تطعم شعوبها بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

المنظمة ضد إعطاء جرعة ثالثة في الوقت الحالي

وأضاف الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في بيان له على موقع منظمة الصحة، أن المنظمة منذ الشهور الأولى ضد إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين في بعض البلدان.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أجلت النظر في إعطاء الجرعة الثالثة في الوقت الحالي وتأخيرها لوقت لاحق لحين توفير الجرعات اللازمة لكافة البشر حتى يمكن السيطرة على الوباء.

إعطاء الجرعة الثالثة جريمة في حق البشرية

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أن هناك العدد من الدول التي لم توافق قرار المنظمة وبدأت في تطعيم مواطنيها بالجرعة الثالثة من اللقاحات مثل دول «ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا»، مشيرًا إلى أن إعطاء الجرعة الثالثة جريمة في حق البشرية، ويجب مراعاة كافة البشر في مختلف الدول من أجل السيطرة على الوباء.

وعن سبب وصفه بإعطاء الجرعة المعززة بالفضيحة، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، «إنه ليس من المنطقي إعطاء المعززات للبالغين الأصحاء أو تطعيم الأطفال، بينما لا يزال العاملون في مجال الصحة وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم ينتظرون جرعتهم الأولى».

الدول الغنية التي تسعى لتوفير قدر كبير من جرعات اللقاح

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الدول الغنية التي تسعى لتوفير قدر كبير من جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا وتخزينها وإعطاء جرعة معززة لمواطنيها بينما هناك العديد من البلدان الفقيرة تواجه صعوبة في الحصول حتى على الجرعة الأولى.