عاجل.. تكليف عبدالغفار متحدثا رسميا لوزارة الصحة والسكان

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرار رقم «584» لسنة 2021، بتكليف الدكتور حسام عبد الغفار، للعمل متحدثا رسميا لوزارة الصحة والسكان.

تكليف عبد الغفار متحدثا رسميا لوزارة الصحة والسكان

قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والقائم بوزير الصحة تكليف الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والإشراف على المركز الإعلامي بالوزارة، ويكون وحده دون غيره الإدلاء بالتصريحات الرسمية بالوزارة بوسائل الإعلام كافة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وجاء هذا القرار للدكتور خالد عبد الغفار، بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.