انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال «أون لاين».. اليوم

تنطلق مساء اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي تستضيفه مصر للعام الرابع عشر، ويتم افتتاحه أون لاين لأول مرة عبر الصفحة الرسمية للشبكة الدولية لريادة الأعمال Gen Egypt على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

138 دولة حول العالم تقيم فعاليات الأسبوع

وتقام فعاليات الأسبوع في نحو 183 دولة حول العالم، حيث يستضيف الأسبوع مجموعة مميزة من المتحدثين في العديد من الأنشطة والفعاليات للمجالات المختلفة لمناقشة ملفات دعم ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال في مصر.

«عثمان»: 300 فعالية وورشة عمل خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

من جانبه، صرح المهندس أحمد عثمان، رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع العالمي لـ ريادة الأعمال في مصر، والرئيس السابق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن، في بيان مساء اليوم، بأن أسبوع ريادة الأعمال يشهد 300 فعالية وورشة عمل ولقاءات مع الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال في مصر والعالم.

وأضاف «عثمان» في تصريحاته أن مسابقة نواة المجتمعية للعام الـ7، تعقد خلال الدورة الـ 14 للفعالية، مشيراً إلى أن اختيار افتتاح فعاليات الأسبوع عبر صفحة الشبكة الدولية لريادة الأعمال Gen Egypt يهدف إلى الاستفادة من مشروعات الدولة للتحول الرقمي لتوسيع نطاق المشاركين حول العالم.

الجونة تستضيف النسخة الـ7 من قمة مصر لريادة الأعمال

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق النسخة السابعة من قمة مصر الدولية لريادة الأعمال بمدينة الجونة خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل حيث تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل بجانب الإعلان عن الفائزين في مسابقة نواة لريادة الأعمال التي تقام للعام السابع في مصر.

ومن المقرر أن يفتتح الأسبوع، المهندس عمرو أبوالعزم رئيس شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر والدكتور أشرف روفائيل المؤسس والشريك العام لشركة أوبنر الأمريكية لرأسمال المخاطر للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وأوضح أنه سيقام خلال فعاليات افتتاح الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في مصر 3 جلسات عن التعليم وفرص التمويل والسياسات والقوانين والتشريعات ودعم وتمكين المرأة والشباب في مجال ريادة الأعمال بالإضافة إلى استعراض نجاحات رواد الأعمال في مصر وجلسات حول تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في القطاع العقاري والتشييد والبناء والتحولات الاستراتيجية في مجال ريادة الأعمال لدعم قطاع الخدمات الصحية والتعليم.

وأشار إلى أن الجلسة الخاصة بمستقبل التعليم لدعم ريادة الأعمال في ظل التحديات العالمية يديرها الدكتورة هالة حطاب المحاضر في ريادة الأعمال بالجامعة البريطانية ويتحدث فيها مجدي وهبة من مشروع تيفيت ايجيبت والدكتور أشرف شتا المحاضر بالجامعة الأمريكية، والدكتورة غادة بدوي من الجامعة المصرية الصينية بالإضافة إلى الدكتور وائل الدسوقي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف، أن الجلسة الثانية تستعرض منظومة ريادة الأعمال في مصر والفرص المتاحة من خلال الاطلاع على التجارب وقصص ونجاحات رواد الأعمال بجانب الفرص التمويلية التي تقدمها البنوك لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة الدكتور نبيل شلبي، خبير ريادة الأعمال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة استشارات رواد الأعمال العرب.

ويشارك في الجلسة الثالثة التي تناقش السياسات والقوانين والأطر التشريعية لريادة الأعمال والإنجازات التي حققتها مصر في ملف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد «عثمان»، أن نتيجة لما تشهده الفترة الحالية من زخم واهتمام متزايد بالأطر والتشريعات المحفزة للاستثمار في ريادة الأعمال في مصر سيتم خلال الافتتاح الاستماع لوجهة نظر المستثمرين في الشركات الناشئة والقطاع المصرفي في مصر حول السياسات والقوانين الداعمة لريادة الأعمال بجانب دور الحكومة في دعم ملف تمكين المرأة والشباب اقتصاديا حيث يشارك فيها شنتال الصباغ، نائب مدير عام تنمية الأعمال، والخدمات غير المالية في مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري.

وتابع، أحمد عثمان الرئيس السابق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ينظم خلال فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال جلسات خاصة بالتحولات الاستراتيجية لرواد الأعمال وتوجهاتهم نحو الاستثمار في القطاع العقاري والتعليم والصحة من خلال إقامة ورش عمل وجلسات عن الاستثمار العقاري والقطاع الخدمي خاصةً في التعليم والصحة لبحث فرص دخول الشباب في مجالات التشييد والبناء بمشاركة محمد طارق الرئيس التنفيذي لشركة CCC لقطاع شمال أفريقيا.