رئيس جامعة الأقصر وسفير هولندا يبحثان التعاون لدعم ريادة الأعمال

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم السبت، السفير الهولندي بالقاهرة، هان ماوريتس سخابفلد، الذي يزور الأقصر حالياً، لحضور ورشة عمل لمناقشة دراسات القطاعات الاقتصادية بمحافظة الأقصر، التي قام بها فريق عمل «انرووت للتنمية»، بالتعاون مع جامعة الأقصر.

لقاء رئيس جامعة الأقصر السفير الهولندي

حضر اللقاء بين رئيس جامعة الأقصر والسفير الهولندي كل من الدكتور هاني السلامونى، رئيس قطاع البرامج والمشروعات بمؤسسة «انرووت للتنمية»، والدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والدكتور قرشي سعدي أحمد، مدير حاضنة «مسار»، وجمال سيد، أمين عام جامعة الأقصر.

سفير هولندا يعرب عن سعادته بنجاح مشروع «مسار»

وأكدت مصادر بجامعة الأقصر لـ«الوطن»، أن رئيس الجامعة والسفير الهولندي بحثا آفاق التعاون المشترك، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني، كما أعرب سفير هولندا عن سعادته بالنجاح الذي حققه مشروع «مسار»، مشيراً إلى أن الحكومة الهولندية سعيدة باهتمام نساء جنوب الصعيد بريادة الأعمال، معرباً عن أمله في أن «نشهد مشروعات ناشئة تنفذها رائدات أعمال».

تبادل الهدايا التذكارية وحفل عشاء على طريق الكباش

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، كما تم تنظيم حفل عشاء بمكتبة مصر العامة على طريق الكباش، على شرف السفير الهولندي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، ثم شهد السفير الهولندي والوفد المرافق له ورئيس جامعة الأقصر، عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك.