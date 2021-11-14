وزير التعليم يعتمد نتيجة قبول الصف الأول بمدرسة الضبعة النووية

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة قبول الطلبة بالصف الأول بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بمحافظة مطروح، على أن تبدأ الدراسة فعليًا بالمدرسة للصف الأول بداية من الأحد الموافق 2021/11/21.

استقبال الطلبة المقبولين بالصف الأول

وأوضحت الوزارة أنه جرى استقبال الطلبة المقبولين بالصف الأول من اليوم الأحد الموافق 2021/11/14، بفندق الإقامة بالمدرسة، لتعريف الطلبة بالتخصصات ونظام الدراسة، مع إعطاء الطلبة مهلة لنهاية الأسبوع لاستكمال ملفات التقدم، والاستعداد لبدء الدراسة، مشيرة إلى انتظام العملية الدراسية للصفوف الأربعة الأخرى من الصف الثاني حتى الصف الخامس، مع بداية العام الدراسي في منتصف أكتوبر 2021.

أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط

وتُعد مدرسة الضبعة النووية، أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وسيجري تخريج أول دفعة من المدرسة هذا العام 2022/2021.