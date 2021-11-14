فيفان دسينا يعود إلى الدراما الهندية بـ«أنت وبس» بعد غياب عامين

يعود الفنان الهندي فيفان دسينا، الشهير بدور «أركي» في مسلسل «مادهوبالا»، مرة أخرى من خلال مسلسل «Sirf Tum»، الذي ستنطلق أولى حلقاته غدا الاثنين، على التليفزيون الهندي، ومواقع الترجمة العربية بعد غدا الثلاثاء.

غياب «دسينا» عن الشاشة الفضية لأكثر من عامين

وغاب «دسينا» عن الشاشة الفضية لأكثر من عامين من المشاركة في الأعمال الدرامية، بعد خروجه من مسلسل «شاكتي» عام 2019، ويشارك «دسينا» البطولة في المسلسل الجديد كل من الهندية إيشا سينج، وكاجال بيسال،

معلومات عن مسلسل «Sirf Tum»

مسلسل « Sirf Tum»، مستوحى من قصة فيلم بوليوودي، لـ النجم الهندي الشهير، شاهيد كابور، فيلم «كبير سينج»، ولكن هناك فيلم بوليوودي، يحمل نفس الاسم «Sirf Tum»، تم إنتاجه عام 1999، لـ سلمان خان، وسانجاي كابور، بريا جيل، وأيضا هناك نسخة تاميلية من الفيلم بنفس الاسم، تم إنتاجها، عام 1996.

القنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل «Sirf Tum»، من بطولة فيفان دسينا، و إيشا سينج، من إنتاج راشمي شارما، وتنطلق غدًا أولى حلقات المسلسل، على قناة «كولورز» الهندية، وهي أكبر قنوات الهند، وتعني كلمة «Sirf Tum» «أنت وبس»، ويصنف المسلسل من الدراما الرومانسية.

دور فيفان دسينا في مسلسل «Sirf Tum»

أحداث المسلسل

يجسد فيفان دسينا، في مسلسل « Sirf Tum»، دور طبيب، يدعى «كبير سينج»، وطريقته في التعامل مع العلاقات الاجتماعية المختلفة، ولديه الكثير من الاحترام للمرأة، ويتعامل مع الأشياء بطريقة مختلفة للغاية، وكبير سينج، شخصية عملية للغاية، سيعتقد الجميع ببداية المسلسل، إنه رجل مندفع وقد يكون مخطئًا في الانطباع الأول، ولكن في النهاية ستكون نواياه ونتائج أفعاله صحيحة تمامًا، وفقا لحواره اليوم مع موقع «بينك فيلا» الهندي.

تعرفوا على طريقة مقابلة Vivian Dsena في القاهرة يوم 15 أبريل من الشهر الجاري في Porto cairo Mall

#MBCBOLLYWOOD pic.twitter.com/gm5B9kLAQk — MBCBollywood (@MBCBollywood) April 2, 2017

زيارة فيفان دسينا لـ مصر

زار فيفان دسينا مصر في عام 2018، في عطلة عائلية برفقة شقيقته، ومديري أعماله، ومكث عدة أيام بالإسكندرية، ثم جاء إلى القاهرة لعدة أيام، وزار الأماكن السياحية وأبرزها الأهرامات، والمتحف المصري.

صرح «دسينا»، حينها أن مصر أعجبته كثيرًا، ولم يشعر بالغربة مطلقاً، وتعلم بعض الكلمات العربية، مضيفا أن الطعام المصري مميز للغاية، وخاصة الكشري والشاورما.

يذكر أن فيفان دسينا، من أشهر نجوم الدراما الهندية في الوطن العربي والهند، ومن أعلى النجوم أجرا، وأيضا فرد من فريق كرة القدم « ALL STARS TEAM CLUB»، الهندي، المكون من نجوم بوليوود، من بينهم أبهيشيك باتشان، ورانبير كابور.