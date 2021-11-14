9 تطبيقات تساعد على قياس نسبة السكر بالمنزل في يومه العالمي

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للسكري، للتوعية بالمرض وضرورة الكشف المبكر عن الإصابة به، إذ يُعد مرض «السكري» من الأمراض التي تغير نمط الحياة اليومية للمصابين به، إذ تتحول المراقبة الدائمة والجدية لمعدلات السكر في الدم إلى عادة يومية، وتضاف إليها مراقبة نوعية المأكولات والمشروبات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز التطبيقات التي يسهل التعامل معه، وتساعد مرضى السكري في قياس مستوى السكر في الدم والتعرف على أنواع الطعام.

تطبيق Diabetic Connect

هذا التطبيق يساعد المرضى على التواصل مع آخرين يختبرون المعاناة نفسها، كما يوفر إمكانية مراقبة معدلات السكر في الدم والوزن والحمية والاستفادة من تجارب الآخرين المصابين بالمرض نفسه.

ويمكن تحميل التطبيق من هنــــا.

تطبيق mySugr

ويوفر التطبيق قاعدة بيانات ضخمة عن معدلات السكر والكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة كما يوفر وصفات خاصة بالمرضى، ويمكن للمريض إدخال بياناته وحفظ المعلومات ليقوم التطبيق بدور المراقب والمنبه لأي ارتفاع أو انخفاض في معدلات السكر وفي الوزن، بالإضافة إلى تقارير تحليلية أسبوعية أو شهرية حول حالة المريض الصحية.

ويمكن تحميل التطبيق من هنـــــا.

تطبيق Fooducate

يهدف هذا التطبيق الى تثقيف المرضى حول الأطعمة التي يتناولها مريض السكري، بالإضافة الى المعلومات الوافرة حول المأكولات والمشروبات فإنه يوفر للمرضى معلومات عن نسب السكر الموجودة في الأطعمة ويقدم النصائح حول ما يجب أو لا يجب تناوله.

ويمكن تحميل التطبيق من هنــــا.

تطبيق Calorie Counter Pro

يقدم التطبيق كل ما يحتاجه المريض بشكل بسيط وواضح، الحمية والتمارين الرياضية جزء أساسي من حياة مرضى السكري، لذلك فان هذا التطبيق يوفر معلومات شاملة عن أفضل التمارين الرياضية الخاصة بالمصابين بالسكري، بالإضافة إلى مئات النصائح حول نوعية الأطعمة التي يجب تناولها كما أنها تساعد المستخدم على وضع نظامه الغذائي الصحي الذي يناسبه وفق البيانات التي تم إدخالها.

ويمكن تحميل التطبيق من هنــــا.

تطبيق Diabetes

يحدد التطبيق جرعة الأنسولين الدقيقة، حيث تحتاج إدخال مجموعة من المعلومات والبيانات، كنوع و مقدار الطعام الذي تناولته ومستوى سكر الدم، ويعتمد التطبيق في حساب ذلك من خلال معلومات مسجلة مسبقًا لديه كلوائح بأنواع الأطعمة ومعلوماتها الغذائية كنسبة الكربوهيدرات «السكريّات» والبروتينات والدسم وغيرها.

ويمكنك تحميل التطبيق من هنــــا.

تطبيق Glucose Buddy Diabetes Tracker

يتيح التطبيق للمستخدمين تتبع نسبة السكر في الدم والأدوية ونتائج اختبار A1C، كما يقوم بتسجيل الوزن وضغط والدم، وتتبع الكربوهيدرات من خلال قاعدة البيانات الغذائية التابعة للتطبيق، وتتبع التدريبات الرياضية التي يقوم بها المستخدم، وإمكانية تصدير بيانات المتابعة إلى تقارير PDF قابلة للطباعة وملفات CSV يمكن نقلها إلى متابعي الحالة الصحية.

ويمكن تحميل التطبيق من هنــــا.

تطبيق Glooko

هذا التطبيق يوفر للمريض النصائح الطبية بلغة بسيطة وسهلة بعيدة عن المصطلحات الطبية الصعبة، ويمكن للمريض إدخال جميع بياناته من خلال ربط جهاز قياس السكري بالتطبيق وهو يدعم 30 نوعًا مختلفًا من أجهزة قياس السكر، كما يقدم التقارير على شكل رسوم بيانية أو كتقارير عادية، ويزود المستخدم بقاعدة بيانات ضخمة للأطعمة التي عليه تناولها.

ويمكن تحميل التطبيق من هنــــا.

تطبيق One Drop

وهو متخصص في متابعة حالة مرضى السكري من خلال أدوات لتدوين الوجبات اليومية ونسبة السكر فيها، والأدوية، فضلًا عن أداة لحفظ صور قطرات الدم التي تستخدم في التحليل اليومي ليحصل المستخدم على مرجع كامل جاهز في أي وقت.

ويمكن تحميل التطبيق من هنــــا.

تطبيق Center Health

يحتوي التطبيق على ميزة تقوم بتحليل سجلاتك، وتنبهك بالتحولات والتبدلات التي تطرأ، وهذا ليس فقط تنبيه أو تحذير عابر بل تخبرك فيما إذا كنت تعاني من نقص سكر الدم، أو يراقب أنماط استخدامك للتطبيق وتخبرك عندما يكون هناك شيء ما مطفأ.

ويمكنك تحميل التطبيق من هنــــا.