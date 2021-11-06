6 أطعمة يمكن أن تساعد على التحكم في نسبة السكر بالدم

قالت الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن هناك العديد من الأطعمة والحلويات ذات نسبة السكر العالية المتواجدة في هذه الأطعمة، ويعد التحكم في مستويات السكر في الدم يمكن أن يمثل تحديا لمرضى السكري، وهناك طرق يمكن لمرضى السكري من خلالها الاستمتاع بكافة الأطعمة والأغذية ذات السعرات السكرية العالية دون أي آثار صحية ضارة.

خبيرة التغذية توضح 6 أنواع أطعمة للحفاظ على مستوى السكر في الدم

وأضافت «شعير» في تصريحات لــ«الوطن»، أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بالداء السكري بالتمتع بكل الأطعمة وتتثمل في:

1- البقوليات

هناك أنواع من البقوليات مثل «العدس، الفول، الفوصوليا، الحمص» كل هذه الأنواع من الاطعمة تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، ووجدت دراسة أن تناول طبقا من الفاصوليا يوميا لمدة ثلاثة أشهر كجزء من نظام غذائي يساعد على تقليل نسبة السكر في الدم.

2- التفاح

دائما يوجه الأطباء وخبراء التغذية مرضى السكري بعدم الابتعاد عن الفاكهة لأن هناك بعض الأنواع تساعد على الحفاظ على نسبة الدم منخفضة مثل «التفاح»، كونه من الفاكهة الغنية بالألياف وفيتامين ج، وخالية من الدهون، حيث يمكنك تناول تفاحة بين الوجبات يوميا للحفاظ على مؤشر السكر في الدم منخفضا.

3- اللوز

يعد اللوز من الأطعمة الغنية بالمغينسيوم، ويعرف أنه معدن موازن للسكر في الدم ويساعد الجسم على استخدام الأنسولين به بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المكسرات مثل اللوز على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والبروتين والألياف، مما يجعلها طريقة مميزة للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.

4- السبانخ

تعد السبانخ من الخضراوات الورقبة الغنية بالمغنيسيوم أيضا والألياف الصديقة للسكر في الدم، وتحتوي على 21 سعرا حراريا فقط لكل طبق مطبوخ.

5- توت

أظهرت الأبحاث أن التوت يحتوي على عناصر تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتساعد في تحسين طريقة استخدام جسمك للأنسولين، وتحتوي الفاكهة أيضا على كمية جيدة من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

6- الشوفان

يمكن أن يساعد الشوفان في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة فحسب، بل مفيد للقلب، ويعتبر الشوفان المقطع والملفوف يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ولكن الشوفان سريع التحضير وسريع المعالجة يميل إلى أن يكون أعلى في مؤشر نسبة السكر في الدم.