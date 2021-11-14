10 معلومات عن لقاح كورونا المصري «كوفي فاكس» قبل بدء التجارب السريرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري «كوفي فاكس» المضاد لفيروس كورونا، والمحضر من قبل مركز التميز العلمي للفيروسات التابع بأكاديمية البحث العلمي، على أن يتم عقد مؤتمر اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، وعدد من أعضاء الفريق البحثي والطبي بالمركز القومي للبحوث لبدء التجارب السريرية للقاح.

معلومات عن اللقاح المصري «كوفي فاكس» قبل بدء التجارب السريرية

وأوضحت وزارة التعليم العالي، عدة معلومات حول لقاح «كوفي فاكس» المصري، تمثلت في:

- يعقد المؤتمر في المركز القومي للبحوث، للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باللقاح المصري «كوفي فاكس»، ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي بدء التجارب السريرية على الأشخاص المتطوعين اليوم.

- اللقاح حاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية.

- فعالية اللقاح على الفيروس في الحيوانات أثناء إجراء التجارب السريرية وصلت إلى 100%.

- إجراء التجارب الإكلينيكية على 100 متطوع تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما إلى 50 عاما.

- من شروط التطوع، أن يكون الشخص لا يعاني من أي أمراض مزمنة ولم يسبق له الحصول على أي لقاح من لقاحات المضادة لفيروس كورونا.

- اللقاح المصري يؤخذ على جرعتين، والفرق بينهما مدة تتراوح بين 15 إلى 21 يوما.

- اللقاح الأول من نوعه من إنتاج المركز القومي للبحوث.

«كوفي فاكس» صنع وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية

- سيتم طرحه في مراكز التطعيم بعد الانتهاء من التجارب السريرية على الأشخاص المتطوعين والتأكد من عدم وجود آثار جانبية مؤثرة.

- تجهير عدد من جرعات اللقاح لإجراء التجارب السريرية.

- تم تصنيع اللقاح وفقا لمعايير الصحة العالمية.