التعليم العالي تعلن طرح لقاح مصري جديد بعد «كوفي فاكس».. خلال أيام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، بدء التجارب السريرية للقاح المصري «كوفي فاكس» المضاد لفيروس كورونا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث.

«عبد الغفار» يشكر الفريق البحثي مبتكر اللقاح

في بداية فعاليات المؤتمر، أكد الوزير أن مصر اليوم تتوج جهد عدد كبير من الباحثين والعلماء الذين تحدوا الظروف واستطاعوا إنتاج لقاح مصري، موجهًا الشكر لفريق العمل وأسرة المركز القومي للبحوث من علماء وفريق العمل البحثي وعلى رأسهم الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي مبتكر اللقاح.

الرئيس السيسي يتابع خطوات إنتاج اللقاح المصري

وأكد الوزير، اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي خاصة في مجال إنتاج لقاحات للفيروسات الوبائية، مؤكدًا ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العلماء المصريين، ومتابعته المستمرة لخطوات إنتاج اللقاح، وتقديم كافة أشكال الدعم لفريق العمل.

وأشار «عبد الغفار» إلى أهمية دور الشريك الوطني متمثلاً في شركة فاكسين فالي لتحويل اللقاح من مرحلة المختبرات للإنتاج في المصنع، وذلك في وجود جهة رقابية وهي هيئة الدواء المصرية التي قامت بتقديم كافة الوسائل لإنتاج اللقاح، موجهًا الشكر للدكتور تامر عصام ولفريق هيئة الدواء المصرية على الجهود المبذولة.

وأعلن الوزير عن طرح لقاح آخر خلال الأيام المقبلة يعكف عليه فريق عمل من أفضل العلماء والباحثين، لكي يدخل أيضا مرحلة التجارب السريرية، معربًا عن تطلعه لنجاح اللقاحات المصرية في مرحلة التجارب السريرية.

البدء بتطعيم المواطنين المتطوعين باللقاح المصري بالقومي للبحوث

وخلال فعاليات المؤتمر، أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، إشارة البدء لتطعيم المواطنين المتطوعين باللقاح المصري بمستشفى المركز القومي للبحوث، وذلك من خلال تقنية الأون لاين.

كما تم عرض فيديو قصير عن جهود المركز القومى للبحوث للتوصل للقاح المصري.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، إلى أن المركز يعد أكبر مركز بحثي متعدد التخصصات في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويضم 14 معهدًا بحثيًا مقسمًا إلى 109 قسمًا، لافتًا أن الهدف الإستراتيجي للمركز القومي للبحوث منذ إنشائه عام 1956 هو توجيه البحوث العلمية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة للدولة المصرية ومساهمة البحوث بفاعلية للتصدي للمشاكل التي تواجهها.

وأوضح أن الخطط البحثية للمركز تشتمل على محور صحة الإنسان الذي يهدف إلى إجراء البحوث والدراسات والابتكارات التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية للارتقاء بصحة المواطن واستحداث طرق جديدة للتشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض.

وأشار الدكتور محمد هاشم إلى أن المركز القومي للبحوث، يمتلك مركز تميز علمي خاص بدراسة إنتاج الأمصال واللقاحات المضادة للفيروسات، وبه معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوى الخبرة في مجال الفيروسات.

وأوضح أنه منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، قامت إدارة المركز القومي للبحوث بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمي للفيروسات، والدكتور أسامة عزمي.

إنتاج فاكسين مضاد لفيروس كورونا

وتابع: «وعكف هذا الفريق على رصد وتتبع هذا الفيروس الخطير والتركيز على إنتاج فاكسين مضاد لفيروس كورونا تحت إشراف ومتابعة تكاد تكون يومية من الدكتور خالد عبدالغفار للاطمئنان على سير العمل وتذليل أي صعوبات طارئة.

لقاح مصري ينافس اللقاحات العالمية

وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر لديها كفاءات علمية عظيمة استطاعت منافسة الباحثين العالميين، وقد قام هؤلاء جميعًا بالوصول إلى إنتاج لقاح مصري ينافس اللقاحات العالمية.

وأشار إلى تكاتف كل الجهود لمواجهة الوباء، حيث استطاعت مصر أن تضع لها مكان وسط دول العالم لصناعة مصل مصري، وذلك بالتعاون بين هيئة صناعة الدواء والباحثين المصريين لإنتاج الفاكسين المصري، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مصنع متخصص لتصنيع اللقاح، مضيفا أن المصنع الجديد سوف يكون متخصص في تصنيع اللقاحات وهو ما يحتاج إليه المواطن المصري موضحًا أن لقاح كوفى فاكس خضع لكل التجارب المعملية وسوف يخضع للتجارب السريرية.

ومن جانبه، أشار اللواء محسن بدوى إلى أن مصر شهدت خلال السبع سنوات الماضية تطورًا كبيرًا في كافة المجالات بفضل القيادة الرشيدة لمصر ووطنية باحثيها الأجلاء، مؤكدًا أنه منذ اليوم الأول لتأسيس شركة فاكسين فالى كنا نتأهب لذلك اليوم، موضحًا أن الشركة تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا وبها أفضل العقول المصرية من علماء المركز.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوي أمين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.