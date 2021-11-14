التعليم العالي: «كوفي فاكس» تم تحضيره وفقا لاشتراطات «الصحة العالمية»

ساعات ويعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالدعبدالغفار، بدء إجراء التجارب السريرية على المتطوعين للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من المقرر أن تبدأ التجارب اليوم على عدد من المتبرعين ما بين 4 أو 5 متطوعين، تم اختيارهم من قبل علماء المركز.

التعليم العالي: النتائج الخاصة بتجارب الحيوانات حققت نتائج إيجابية ومبشرة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز القومي للبحوث، إنه من المقرر أن يتم إجراء التجارب على عدد من المتطوعين في المرحلة الأولى للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المتطوعين يبلغ نحو 72 متطوعا سيتم إجراء التجارب عليهم، مؤكدا على أن النتائج للقاح كورونا المصري خلال الدراسات التي تمت ما قبل السريرية تمت بنجاح دون أي مشكلات وأنها حققت نتائج إيجابية على الفيروس خلال مراحل التجارب ما قبل السريرية.

التعليم العالي: تحضير اللقاح تمت وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العلمية

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة التجارب لأول مجموعة عقب منح الجرعة الثانية بأسبوعين فترة تكوين الأجسام المضادرة، على أن تتم التجارب السريرية على أكثر من مجموعة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التجارب على الأطفال وذوي الأمراض المزمنة لن تتم إلا بعد التأكد من نتائج التجارب الإكلينكية على الأصحاء وأنها ستكون وفقا لبروتوكولات محددة.

وأشارت المصارد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم طرح اللقاح المصري كوفي فاكس في السوق عقب اعتماده رسميا، منوهة إلى أن اللقاح مر بجميع المراحل والدراسات العلمية البحثية، وفقا لبروتوكلات تحضير اللقاحات من قبل منظمة الصحة العلمية، مشيرة إلى أن هيئة الدواء المصرية منحت التراخيص اللازمة للقومي للبحوث والمصنع للبدء في تحضير اللقاح.