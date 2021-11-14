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هيئة الدواء: بدء إجراء التجارب السريرية للقاح المصري «كوفي فاكس»

كتب:

مريم الخطري
04:17 م | الأحد 14 نوفمبر 2021
صورة من مؤتمر إعلان التجارب السريرية

صورة من مؤتمر إعلان التجارب السريرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري «كوفي فاكس» المضاد لفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان اليوم، في المركز القومي للبحوث.

اللقاح ثمرة تعاون بين القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي

وأكدت الهيئة أن اللقاح ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة «فاكسين فالي»، وأنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية.

الهيئة قدمت جميع سبل الدعم الفني خلال الدراسات

وأشارت الهيئة إلى أنها قدمت جميع سبل الدعم الفني خلال الدراسات ما قبل السريرية، وأنها ستستمر في تقديم الدعم الفني خلال جميع المراحل المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم جميع سبل الدعم للشركات المصرية لتوفير اللقاحات المحلية، وتوفر تنوع بين جميع أنواع اللقاحات.

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