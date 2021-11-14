«الإنتاج الحربي» تعلن عن وظائف شاغرة لخريجي الهندسة والتجارة

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حاجتها لشغل بعض الوظائف بشركاتها للحاصلين على المؤهلات العليا في عدد من التخصصات، على أن يكون التقديم إلكترونيًا، ويستمر حتى 15 يومًا منذ تاريخ الإعلان الصادر اليوم.

وجاءت تفاصيل وشروط الوظائف كالتالي:

الحاصلون على بكالوريوس هندسة تخصص «مدني وعمارة»

- يجيد العمل على برامج الرسم الهندسي والتصميمات الهندسية.

- يكون لدى المتقدم خبرة في مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات.

الحاصلون على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة

- أن يكون لدى المتقدم إحدى الخبرات في المجالات التالية:

1- التسجيل بالدفاتر المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية الشهرية والسنوية.

2- إجراءات المناقصات، وأعمال فض المظاريف، والبت والترسية، ومراجعة المستخلصات، ومتابعة وصياغة العقود وخطابات الضمان.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات.

الشروط العامة للتقديم

- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.

- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

- أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها «بالنسبة للذكور».

- أن يقبل العمل في جميع محافظات الجمهورية.

- ألا يزيد السن عن 30 سنة في 1 نوفمبر 2021.

- ألا يقل تقدير التخرج عن جيد جدًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز اختبارات التقييم اللازمة.

طريقة التقديم للوظائف

- يتم التقديم في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ الإعلان، عن طريق ملء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن عنها على موقع وزارة الإنتاج الحربي خلال التوقيات المحددة للإعلان.

قواعد الاختبار

- اختبار المتقدمين بقطاع التدريب التابع للإنتاج الحربي، بواسطة لجان متخصصة في موعد يتم تحديده لاحقًا.

- قبول الأعداد المطلوبة طبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة الاختبار، وبعد مراجعة أصول المستندات الدالة على انطباق الشروط الموضحة بعاليه على المتقدم.

- لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط بعاليه أو التي ترد باليد أو بالبريد.

ويمكنك ملء استمارة التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة، مثل الاسم رباعي والرقم القومي وتاريخ الميلاد، والموقف من التجنيد، ومحل الإقامة، ورقم الهاتف، وتحميل صور المستندات المطلوبة بالإعلان بصيغة PDF.