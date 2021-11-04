كل ما تريد معرفته عن «تطبيق اطمن».. رابط التحميل وأبرز المعلومات

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن «تطبيق اطمن»، بالتزامن مع اقتراب تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، بمنع دخول أي موظف مقر عمله منتصف الشهر الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، الأمر الذي جعل التطبيق يتصدر محركات البحث «جوجل»، وذلك بعد إعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم، إطلاق التطبيق الإلكتروني.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» لقرائها تستعرض تفاصيل تطبيق «اطمن» على النحو التالي:

تطبيق «اطمن»

ويمنح تطبيق «اطمن» عددا من المميزات التي خصصت من أجلها التطبيق وهي كالتالي:

1- التطبيق بمثابة جواز سفر صحي.

2- منع التلاعب بالحصول على لقاح كورونا.

3- سهولة الاستخدام في المطارات.

4- جاري حصول وزارة الصحة علي ربط هذه المعلومات والبيانات مع الاتحاد الأوروبي.

5- مشاركة البيانات مع المصالح الحكومية.

6- منع التزاحم في مقار الحصول علي شهادات "QR code".

7-يتم تحميل تطبيق اطمن مجانا، لإثبات الحصول علي لقاح كورونا.

8- يعد آلية فاعلة وبمثابة جواز سفر صحي لربط شهادات السفر الخاصة بتلقي لقاح كورونا بدول العالم.

التطبيق يهدف لتيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة كورونا

9- يهدف لتيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقي اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

10- يمكن من خلاله معرفة موقف تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا.

11- يمكن تحميل التطبيق لهواتف أندرويد، من هنا، ولمستخدمي الـ(الأيفون) من هنا.

12- يتم إدخال بيانات المواطن على التطبيق بعد تحميله، وتتضمن الرقم القومي ورقم التسجيل الخاص بتلقي اللقاح والمكون من 20 رقم ورفع صورة شخصية حتى وإن تم التقاطها بشكل «سيلفى».

13- بعد إدخال البيانات السابق ذكرها تظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح، وذلك للتأكيد من أن هذا الشخص تلقى لقاح كورونا بالفعل.