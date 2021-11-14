«رياضة النواب» توصي بزيارة ميدانية لسوهاج بسبب الصالة المغطاة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة سوهاج، للوقوف على حل مشكلة الصالة المغطاة باستاد سوهاج، ومعاينة نادي سوهاج الرياضي، لإنشاء صالة مغطاة به.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور الدكتور أشرف البجيرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور إيهاب الإبياري مدير عام الاستثمار بوزارة الشباب والرياضة.

الصعيد في قلب اهتمامات اللجنة

وقال النائب محمد لبيب مقدم طلب الإحاطة بشان الصالة المغطاة، إن محافظة سوهاج تعداد سكانها يصل إلى 6 ملايين نسمة، وهي واحدة من أكبر المحافظات، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهي تحتل المركز الثامن، وبها العديد من أبطال الجمهورية في العديد من الرياضات، مطالبًا بوجود صالة رياضية مغطاة تخدم أهالي المحافظة.

وأوضح أن الصالة الوحيدة التي كانت موجودة، كانت باستاد سوهاج الرياضي المتوقف عن العمل منذ فترة زمنية بعيدة، وهذا ما أدى الى انحدار مستوى العديد من الرياضات، بل وانقراض بعض منها.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن محافظات الصعيد تقع فى قلب اهتمامات اللجنة، خاصة أن القيادة السياسية، حريصة على الاهتمام بالشباب في مختلف المحافظات، لافتا إلى أنه سيجري تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة سوهاج، للوقوف على المطالب التي يحتاجها المواطنون من وزارة الشباب.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة من النائب مجدى الأمير بشأن عدم صلاحية ملعب نادي اتحاد المطرية بمركز المطرية محافظة الدقهلية، وأسباب تأخر إحلال وتجديد ملعب خماسي مركز شباب الفروسات بمركز المنزلة بالدقهلية.

وناقشت اللجنة أيضًا، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن عدم تلبية احتياجات مركز شباب ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن طلب إحاطة مقدم من النائب محمد لبيب، بشأن عدم وجود صالة رياضية مغطاة بمحافظة سوهاج.

مشروعات القوانين

من جانبه، قال الدكتور أشرف البجيرمي، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الوزارة ملتزمة بالانتهاء من مشروعات القوانين خلال الخطة الزمنية المحددة، مع تنفيذ توصيات لجنة الشباب.

وأشار إلى أن وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، حريص على تحقيق كل متطلبات النواب، بهدف خدمة الشباب المصري، خاصة أن البرلمان والحكومة هدفهم واحد، وهو تحقيق الصالح العام للمواطنين.