حظك اليوم برج السرطان الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحاول مولود برج السرطان بشكل دائم أن يحمي الأشخاص حوله، وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم، من أي شيء قد يسبب لهم المخاطر، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

يجب أن تكون متحفظا، ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة، واصبر قليلا ولا تبالغ في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.