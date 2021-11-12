حظك اليوم برج السرطان الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تتميز أنثى برج السرطان بالولاء والانتماء، إذ تتمتع نساء السرطان بشكل لا يصدق من الولاء والإخلاص، فهنّ يملنّ بشكل كبير إلى تكوين عائلات ذات روابط وثيقة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على التقاط الفرص وتتكيف سريعا مع المتغيرات.. تحقق تطورا وتسير الأمور لصاحبك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تناغم القمر مع فينوس يمدك بالحدس والبصيرة، وتعرف كيف تبهر الآخرين بشخصيتك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.