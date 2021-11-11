حظك اليوم برج السرطان الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يكون مولود برج السرطان حذرًا في بداية الحب، وقد يقوم بإعداد سلسلة من الاختبارات لشريكه المحتمل، وحال عد نجاح الشريك في هذه الاختبارات سيقوم باستبعاده، وبشكل عام يحاولون إبقاء شريكهم بعيدًا عن حلقة ما يريدونه بالضبط.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة والقدرة على التخطيط وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحب يساعدك على التوصل لحلول وقد تستعيد علاقتك بشخص ما.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل يوسف وهبي ويوافق تاريخ ميلاده 14 يوليو.