البرغوثي لطلاب كلية الإعلام: نفذوا مشروعات تخرج عن مجمعات الحرف التراثية بالريف المصري

أشاد الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الأهرام، بجهود طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة في تنفيذ مشروعات إعلامية عن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي مثل حياة كريمة و«الدلتا الجديدة».

وشدد على الطلاب بضرورة الاهتمام أيضاً بأماكن مجمعات الحرف التراثية في الريف المصري وعمل مشروعات تخرج عنها مثل ساقية أبو شعرة وهي أكبر بلد في إنتاج السجاد، وإجراء موضوعات صحفية عن القائمين على هذه الصناعات الجديدة.

وأضاف «البرغوثي» خلال مشاركته في ندوة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بعنوان «مبادرات إعلامية شبابية لمشروعي حياة كريمة والدلتا الجديدة وإعلان نتائج المسابقة الأولى لمنتدى الإعلام والتنمية المستدامة»، أن إهمال الريف المصري تم بطرق عديدة منذ بداية السبعينات حتى وقت قريب.

وأكد أن مبادرة «حياة كريمة» هدفها الأساسي تطوير الريف المصري وصلبها القرية المصرية وتفاصيلها وإنشاء مجمعات وخدمات صناعية، مشيراً إلى اندثار الكثير من الصناعات القائمة على المشروعات الزراعية بسبب إهمال الريف المصري

البرغوثي: الدولة تنفذ مشروعات قومية عملاقة تغطي مناحي الحياة كافة

وأكد محمد البرغوثي، أن النخبة كانت مشغولة بقضايا شديدة الغموض والتفاهة ولا تحدث أي أثر ولم تطور المجتمع، مشيراً إلى أنه نفذ حملة صحفية في جريدة «الوطن» بعنوان «شرايين مصر المسدودة» وتم نشر 44 حلقة عن الترع والمصارف التي تم تحويلها إلى مصارف للصرف الصحي ومأوى للحيوانات النافقة والحشائش وأدت إلى انهيار جودة الحياة في الريف المصري.

وناشد مدير تحرير الأهرام، المسئولين بعدم المناداة بالتطوع، قائلاً: «أتمنى نرتاح 4 سنين منسمعش تطوع على الإطلاق ولا تبرع محتاجين نولد وظائف وفرص عمل»، واصفاً المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي بالـ «العملاقة» لأنها تغطى كافة مناحي الحياة وأبرزها المأكل والمسكن.

جامعة القاهرة تنظم مبادرات إعلامية لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية

جدير بالذكر أن، ندوة «مبادرات إعلامية شبابية لمشروعي حياة كريمة والدلتا الجديدة» تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، والدكتورة ليلى عبدالمجيد، مدير وحدة الجودة بالكلية ومقررة المنتدى، وقدم الطلاب خلالها عرضاً تفصيلا لمشروع «حياة كريمة» وأبعاد تطبيقه والقرى المستفيدة منه ومشروع «الدلتا الجديدة».