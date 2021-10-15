«رابطة الصلب»: المشروعات القومية خففت من حدة الوباء والطلب سيرتفع في 2022

قالت رابطة الصلب العالمية، إن المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة ساهمت في التخفيف من حدة تأثير الوباء على مصانع الصلب المصرية في العام الحالي، وأكدت في أحدث تقرير لها، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الطلب المحلي تأثر سلبيا نتيجة فترة تعليق تراخيص البناء.

وتوقعت الرابطة أن ينمو الطلب على الصلب عالميا بنسبة 4.5% في عام 2021 ويصل إلى مليار و855 مليون طن، بعد نمو بنسبة 0.1% في عام 2020، كما أظهرت التوقعات أن الطلب سيرتفع مجددا في عام 2022 بنسبة 2.2% إلى مليار و896 مليون طن.

تسارع وتيرة التطعيم

وأوضح التقرير أنه مع تسارع وتيرة التطعيمات في جميع أنحاء العالم، سيكون انتشار متحولات فيروس كورونا أقل ضررًا وتعطيلًا مما كان عليه في الموجات السابقة للوباء.

وقال سعيد الرميثي، رئيس لجنة اقتصاديات الصلب العالمية، إن عام 2021 شهد انتعاشًا أقوى من المتوقع في الطلب على الصلب، ما أدى إلى تعديل التوقعات بشأن أداء الصلب العالمي، مضيفا أنه بسبب هذا الانتعاش القوي، من المتوقع أن يعود الطلب العالمي على الصلب، خارج الصين، في وقت أسرع مما كان متوقعًا إلى مستوى ما قبل الوباء هذا العام.

الطلب الصناعي مساهم رئيسي

ووفقا للتقرير، فإن النشاط الصناعي الذي يعززه «الطلب المكبوت» سيكون المساهم الرئيسي في زيادة الطلب، مشيرا إلى أن أداء الاقتصادات المتقدمة تجاوز التوقعات السابقة للرابطة بهامش أكبر من الاقتصادات النامية، ما يعكس الفائدة الإيجابية لمعدلات التطعيم المرتفعة وتدابير الدعم الحكومية، لكنه في المقابل أكد أن زخم الانتعاش توقف نسبيا في الاقتصادات الناشئة ، وخاصة في اقتصادات آسيا، بسبب عودة ظهور العدوى.

وأكد التقرير أنه مع ارتباط الطلبات المتراكمة في القطاع الصناعي، مع توجهات إعادة بناء المخزونات وزيادة نسب التلقيح في الدول النامية، فإنه من المتوقع أن يشهد الطلب على الصلب انتعاشا في العام المقبل.