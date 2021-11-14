استشاري حالات حرجة: تناول اللقاح المضاد لكورونا ليس حرية شخصية

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بلندن، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، هي حائط الصد الأول للمواطنين، لافتا إلى أن بريطانيا قررت تطعيم العاملين في المجال الطبي بشكل إجباري، موضحا أن تناول اللقاح ليس أمرا شخصيا لأن الفرد سيؤثر على المجتمع إذا لم يحصل عليه وهذه اللحظات تشبه الحرب وهي خارج الحرية الشخصية.

عدد المصابين بأعراض جانبية نسبة قليلة

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن عدد المصابين بأعراض جانبية نتيجة تناول التطعيم كانت قليلة ولكن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب عدم تناول اللقاح كانت نسبتهم كثيرة.

وأشار إلى أن نسبة الحالات الحرجة أصبحت أقل ولكن الأشخاص الذين شككوا في اللقاحات أغلبهم عندما أصيبوا دخلوا العناية المركزة وأغلبهم توفى، مؤكدا أن الدول المتقدمة أعطت اللقاح للمواطنين عندهم لمعرفتها ضرورة تطعيم الجميع لتحقيق المناعة الجماعية.

أي أدوية لها آثار جانبية

وأكد استشاري الحالات الحرجة بلندن، أن أي أدوية بها آثار جانبية وكذلك اللقاحات وهذا أمر طبيعي ولكن لن يتأثر الشخص بهذه الآثار الجانبية وهي في الغالب حالات نادرة جدا.

ظهور الفيروس في الصين

وظهر فيروس كورونا، في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وأصبح وباء عالميا في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنافست الدول على إنتاج اللقاحات ومن بينها الصين وأمريكا وروسيا.