الفريق المنتج للقاح المصري: نشرنا 6 أبحاث عن فعالية أدوية كورونا

استعرض الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي المنتج للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، من علماء مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسيرة إنتاج اللقاح المصري، قائلا: «الخفافيش وسلالتها مسؤولة عن نقل الوباء»، لافتا إلى أن البداية جاءت من جمع المعلومات والترصد النشط للفيروسات في الحيوانات.

وتابع أنه تم البحث عن المواد التشخيصية والبحث عن الدراسات التي جرت للمرض، ومن ثم جرى التفكير والإسراع لتحضير لقاح مصري يعمل على مواجهة المرض.

إجراء 6 أبحاث على الأدوية التي أثبتت فعالية ضد فيروس كورونا

وأضاف خلال إلقاء كلمته بحفل تدشين بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، أنه تم نشر 6 أبحاث على الأدوية التي أثبتت فعالية على فيروس كورونا، بجانب الأبحاث لاكتشاف تأثير تطعيمات الأطفال على الفيروس التي أثبتت عدم الفعالية على الفيروس، مؤكدا أن علماء المركز نجحوا في نشر الورقة البحثية للقاح في مجلة «فاكسينز» العلمية، وكذلك نشر 6 أبحاث علمية في دوريات علمية مختلفة.

المركز أنهى التجهيزات الخاصة بلقاح كوفي فاكس

وقال الدكتور أسامة عزمي، رئيس المركز الطبي بالمركز القومي للبحوث، أن المركز أنهى جميع التجهيزات الخاصة بلقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، لافتا إلى أنه خلال عام و8 أشهر من العمل المتواصل للوصول للمرحلة الخالية الخاصة بلقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، لافتا إلى أن هيئة الدواء راجعت ملف اللقاح وفقا لجميع الاشتراطات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف عزمي، أن عدد المتطوعين ٧٢ شخص، لافتا إلي أن خطة التطعيمات تبدأ من الجرعة الأولى للقاح و ستكون فحص كل اسبوع لمدة ٢٨ يوم، و كذلك الجرعة الثانية وسيتم الفحص كل ٢٨ يوم ، ومن ثم يتم البدء في نشر النتائج والبدء في المرحلة الثانية.