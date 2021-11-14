مترو الأنفاق ينتهي من تطعيم 5 آلاف عامل ضد فيروس كورونا

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تواصل تطعيم جميع العاملين والموظفين بالشركة بلقاح فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع القطارات يجرى تعقيمها قبل انطلاق ساعات التشغيل، علاوة على تطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

تطعيم 5 آلاف عامل بشركة مترو الأنفاق

وقال «عبد الهادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من تطعيم 5 آلاف عامل بشركة مترو الأنفاق بلقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن الشركة تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة واللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوهًا بأن هناك تعليمات مشددة على جميع الركاب، بارتداء الكمامات الطبية، داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

توزيع مراكز طبية بالمحطات لتطعيم الركاب

وأكد متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، جهزت 14 مركزًا طبيًا بمحطات مترو الأنفاق، لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا، موضحًا أن حركة مسير القطارات بالخطين الأول والثاني، تسير بصورة منتظمة، دون حدوث أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، منوهًا بأنه جرى توفير لقاحات جونسون وأسترازينيكا، لتطعيم الركاب داخل محطات المترو ضد كورونا.

تطعيم 500 راكب ضد كورونا

وأوضح «عبد الهادي» أنه جرى تطعيم ما يقرب من 500 راكب ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، وأنه سيوقع غرامات فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات، تبدأ بـ50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه، منوهًا بأن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2019.