أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة «منستغناش»: استنوا الكليب «فيديو»

روّج المطرب أحمد سعد لأغنيته الجديدة «منستغناش» عبر موقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»، حيث نشر مقطعًا أثناء تسجيل الأغنية، الأمر الذي تفاعل معه جمهوره عبر صفحته الشخصية، بالإعجاب متمنين نجاح العمل الجديد.

أحمد سعد: استنوا كليب منستغناش

وعلق «سعد» على المقطع المنشور، قائلا: «استنوا كليب منستغناش يوم الأربعاء الساعة 6 على قناتي على اليوتيوب أحمد سعد».

وتقول كلمات الأغنية: «هعود نفسي على بعدك منستغناش.. حقيقي خسرت من وقتي وعمري بلاش.. وجه التوقيت أروح لبعيد وصلنا لحل منفعناش».

رفع إيقاف الفنان أحمد سعد

وقررت نقابة المهن الموسيقية، أكتوبر الماضي، رفع قرار الإيقاف عن الفنان أحمد سعد، بعد تسديده قيمة الغرامة التي فرضتها النقابة عليه.

وكان صدر قرار بإيقاف المطرب أحمد سعد على خلفية قيامه بحفل في الساحل الشمالي مخالفًا لقرار النقابة بعدم الالتزام بعدد العازفين، وتغريمه 20 ألف جنيه من قبل النقابة، ولم يتم سداد مبلغ الغرامة حتى صدور قرار الإيقاف ولكنه قام بسداد المبلغ في نفس يوم القرار.

كليب «ع الدوغري»

وكانت آخر كليبات أحمد سعد «ع الدوغري»، الذي شاركه فيه بالغناء المطرب الشعبي مصطفى حجاج، واحتفل «سعد» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنجاح كليبه الجديد «ع الدوغري» وقت طرحة قائلا: «الحمد لله كراسينا مِلك، ومش إيجار، أغنية «ع الدوغري» أول 5 أيام تعدي المليون وترند 1 الحمد لله والسبب توفيق ربنا بحبكم، ومصطفى حجاج».

كليب «ع الدوغري» من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وإلهامي دهيمة.