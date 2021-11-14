«الري»: استخدمنا سدين لحجز 6 ملايين متر مكعب من مياه سيول أسوان

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن السيول الومضية تختلف شدتها من عام لآخر، ولكن مصر تستعد منذ سنوات، لافتا إلى أن هذه السيول متغيرة الشدة والاتجاه وهي صفة تميز السيول الومضية، مشيرا إلى أن وزارة الري تبذل جهودها لحماية محافظات الوجه القبلي والبحر الأحمر ومطروح وأسوان.

بناية الوزارة لمنشآت

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» ، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الوزارة بنت منشآت حمت المدينة بجانب بناء سدين جمعوا 6 ملايين متر مكعب من المياه وقللت اندفاع المياه على الجبال لتكون قدوة تدميرية.

استفادة البدو من المياه المخزنة نتيجة السيول

وأوضح أن السدود تكون بحيرات صناعية ويسكنها تجمعات بدوية يستفيدون من هذه المياه من خلال سحب المياه بشكل مباشر لاستخدام الرعي والري أو وجود ترشيح طبيعي يؤدي إلى تواجد المياه في الآبار، ما يمكنهم من استخدامها.

تحويل النقمة إلى نعمة

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية: «عندنا نقمة بنحولها لنعمة عشان ميكونش في تأثير كارثي وبتبقى مصدر إضافي للمياه نستفيد منه: مش بنستنى السيول علشان نتحرك لكن خططنا متواجدة منذ سنوات وشهور ماضية».

تعرض أسوان لسيول

وتعرضت محافظة أسوان لسيول شديدة تسببت في ظهور عقارب لدغة المواطنين وقتلت بعض الأشخاص وأصيب أشخاص آخرون وسط تدخل السلطات من أجل تقليل الخسائر بعد انهيار بعض البيوت نتيجة السيل الشديد.