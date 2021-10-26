أجمل برنامج سياحي لواحة سيوة يجذب المصريين والأجانب

تستقبل فيه سيوة رحلات سياحية من داخل وخارج مصر للاستمتاع برحلات السفاري في صحراء سيوة وبحر الرمال الأعظم، وهي أجمل سفاري في العالم، يعشقها الأجانب، الذين يفضلون السباحة في بحيرات مياه الملح، والجلوس بمناجم ملح سيوة، للاستشفاء والاستجمام وتناول أشهى الأكلات السيوية اللذيذة.

أماكن سياحية يعشقها الأجانب في سيوة

وتتميز واحة سيوة ببعض الأماكن السياحية الساحرة والتى تجذب الزائرين من المصريين والأجانب، ومن بينها قلعة شالي الأثرية، ومعبد آمون الأثري، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وجبل الموتى الذي يضم مومياوات من العصور الفرعونية المختلفة، ومنطقة بئر واحد ضمن أماكن رحلات السفاري، وأحواض مياه الملح، وعين كليوباترا والتي تشتهر بعين جوبا، والتي تعود للعصر الفرعوني، وهي عين عذبة يستحم بها الزائرون، ويلتقطون حولها الصور التذكارية.

فنادق بيئية في سيوة

وتتمتع سيوة بالفنادق البيئية التي تتماشى مع بيوت الواحة القديمة التي كان يعيش بها القدماء، والمبنية من الكرشيف وهو مزيج من الملح والطين، وتوجد بسيوة فنادق ومنتجعات سياحية بيئية، وتختلف أسعارها حسب مستوى كل فندق.

مواصلات واحة سيوة

وتتوفر من وإلى سيوة جميع المواصلات البرية والجوية، من القاهرة إلى الواحة، ومنها أتوبيسات شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، وأتوبيسات سياحية خاصة تابعة لبعض الفنادق والمنتجعات، وميكروباصات مكيفة سياحية، وطائرات شارتر تقلع عدة مرات في الشهر تابعة لشركة مصر للطيران وذات مستوى عالي في الخدمة، وأسعار تنافسية مخفضة للزائرين من المصريين والسياح الأجانب.

جدير بالذكر أن سيوة أصبحت في الوقت الراهن واحدة من أهم المدن السياحية في العالم التى تجذب أنظار السياح من مختلف دول العالم نظرا لتفردها بالسياحة البيئية وسياحة السفاري المتميزة.