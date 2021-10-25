مغادرة أول رحلة طيران من سيوة للقاهرة بالموسم السياحي الجديد (صور)

غادرت أول طائرة سياحية واحة سيوة، في محافظة مطروح، قبل قليل، في طريق عودتها إلى القاهرة، في أول رحلة طيران شارتر للموسم السياحي الجديد 2021 / 2022، الذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام، في إطار تسهيل حركة السفر بين القاهرة وسيوة، وتختصر المسافة من 12 ساعة بالسيارات والأتوبيسات إلى ساعة واحدة، وذلك وسط فرحة كبيرة من أهالى سيوة والعاملين في قطاع السياحة، مما يساهم في تنشيط السياحة بواحة سيوة، التي تُعد من أهم المناطق السياحية، ليس على مستوى مصر فقط، ولكن على خريطة السياحة العالمية.

تفاصيل أول رحلة طيران شارتر بين سيوة والقاهرة

وقال محمد هاشم، مدير تسويق بإحدى الشركات السياحية التي تقوم بتنظيم رحلات إلى سيوة عبر رحلات الطيران الشارتر، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، إن سيوة من أجمل المدن السياحية في العالم، ولها عشاق يبحثون عنها من مختلف الدول خارج مصر، ومن العديد من المدن داخل البلاد، ولا يعوقهم إلا وسيلة النقل والمواصلات للذهاب إلى سيوة، وقمنا بتوفير طائرات شارتر على أعلى مستوى لنقل الزائرين المصريين والأجانب من مطار القاهرة إلى مطار سيوة، والعكس، بسعر 4700 جنيه للذهاب والإياب، والذهاب فقط 1500 جنيه والعودة فقط 1000 جنيه، ونزلنا بالسعر في الرحلة التى جرى تنظيمها من سيوة إلى القاهرة خفضنا سعر التذكرة إلى 500 جنيه من سيوة للقاهرة فقط، وهو أقل سعر لتشجيع المواطنين على السفر بالطائرة، والاستمتاع بسهولة المواصلات من وإلى سيوة وزيادة الأفواج السياحية للواحة.

برنامج سياحى 4 أيام في سيوة

وأضاف «هاشم» أن هناك برامج سياحية تشمل السفر بالطيران من القاهرة إلى سيوة، والعودة طيران، وهناك سفر بالطيران والعودة بالأتوبيس السياحى، والسفر بالأتوبيس السياحى والعودة بالطيران، لتقليل التكلفة على الزائرين من عشاق سيوة، والتنقل داخل سيوة بالأتوبيسات السياحية المكيفة، والإقامة 4 أيام 3 ليالى في الفنادق السياحية، مع وجبات افطار وغذاء وعشاء فاخر، ورحلات سفارى في الصحراء، وسناكس، وكل برنامج ونظام تنقلات له سعره الخاص به، حسب الرغبة، وذلك لتوفير خدمات سياحية للراغبين، مع وضع برنامج سياحى لزيارة أهم المعالم السياحية في سيوة ومنها قلعة شالى ورحلة بالمراكب في طغاغين بالبحيرة، والسفارى الرائعة، وعين كليوباترا، وجبل الموتى ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، والتسوق من منتجات سيوة، والاستجمام في بحيرات الملح، وغيرها.