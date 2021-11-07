«سياحة مطروح» تنظم دورات تدريبية للأثريين في سيوة «صور»

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، سلسلة من الدورات التدريبية بالتعاون مع قطاع التدريب بوزارة السياحة والآثار، وذلك وفقًا لبرامج يجرى تنفيذها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021، من بينها دورتان تدريبيتان جاءتا بعنوان «إدارة المواقع الأثرية» و«إدارة الجولات والزيارات السياحية»، وذلك بمركز الصناعات الحرفية بمدينة سيوة بمحافظة مطروح، وجرى تدريب العاملين بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف.

جامعة مطروح تساهم في تنمية المجتمع المحلي

وقال رئيس جامعة مطروح إن تلك الدورات تأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وإقليم مطروح ككل، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من ارتداء جميع الحضور الكمامات الطبية، قياس درجات الحرارة، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر لمكان التدريب وتوفير التهوية الطبيعية الجيدة.

عميد كلية السياحة تفتتح الدورة التدريبية في سيوة

واستعرضت الدكتورة لمياء مصطفى، القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق، خلال افتتاح فعاليات الدورة التدريبية أوجه الدعم والمساندة التي يقدمها رئيس الجامعة، من أجل تحقيق التعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار المصرية بهدف خدمة المجتمع المطروحي بوجه عام، وقطاع السياحة والآثار بسيوة بوجه خاص، متقدمة بالشكر لرئيس الجامعة؛ لإتاحة الفرصة للكلية للمشاركة في مثل هذه الفعاليات والأنشطة المتخصصة.

ورشة جامعة مطروح لإدارة الجولات السياحية

وتناولت الدورة التعريف بالأنشطة التي تنظمها الكلية لخدمة قطاع السياحة والضيافة والآثار، من دورات تدريبية وورش عمل وندوات ولقاءات مع المسئولين عن الصناعة خلال السنوات الماضية، وكذلك بروتوكولات التعاون المشترك مع المنشآت والهيئات والإدارات المعنية بقطاع السياحة.

وشملت دورة «إدارة المواقع الأثرية»، كيفية الحفاظ على المصادر التراثية الثقافية وتوظيفها بما يضمن استدامتها من جهة والاستفادة منها اقتصاديًا من جهة أخرى، وذلك عن طريق التخطيط السليم، وكذلك التعرف على طرق الإدارة المختلفة للمواقع الأثرية وكيفية الحفاظ عليها من عوامل التلف، التعرف على بعض المواثيق الدولية الخاصة بحفظ وإدارة التراث الثقافي.

وتناولت دورة «إدارة الجولات والزيارات السياحية» شرح الخلفية التاريخية عن تطور مهنة الدليل السياحي، السمات والخصائص الواجب توافرها في الدليل السياحي، وكيفية إدارة الجولات السياحية، وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي يتعرض لها المرشد السياحي.